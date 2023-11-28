ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08
Howl написав: Ferlakur написав:
Я не нахожу там такой функции, а вы?
Она появится, если у банка появится потребность в этом. А так вручную по желанию клиента можно обновить только в отделении.
В приложениях Привата и Моно можно актуализировать по желанию клиента.
Ferlakur
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Додано: Суб 25 лис, 2023 19:30
Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/
Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.
Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Sanyok77
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Додано: Суб 25 лис, 2023 22:01
Sanyok77 написав:
Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂
mogicanin1986
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Додано: Вів 28 лис, 2023 19:07
mogicanin1986 написав: Sanyok77 написав:
Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂
Карту перевипустили безкоштовно у відділенні.
mogicanin1986
Повідомлень: 209
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