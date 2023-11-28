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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08

  Howl написав:
  Ferlakur написав:Я не нахожу там такой функции, а вы?
Она появится, если у банка появится потребность в этом. А так вручную по желанию клиента можно обновить только в отделении.

В приложениях Привата и Моно можно актуализировать по желанию клиента.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 19:30

Re: ПУМБ

Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/
Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.

Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.

Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 22:01

  Sanyok77 написав:Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/

Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 19:07

  mogicanin1986 написав:
  Sanyok77 написав:Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/

Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂

Карту перевипустили безкоштовно у відділенні.
mogicanin1986
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 22:28

  Sanyok77 написав:Новость про продление срока действия карт:
https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/
Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.

Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.

Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Я цього року два рази забував всеКарту у банкоматах Приватбанку і два рази після цього перевипускав, в одному і тому ж відділенні, але різні працівниці банку. Перший раз з мене здерли 150 грн, а на другий перевипустили безкоштовно. Коли я в другий раз висловив здивування тим, що послуга безкоштовна, панянка уточнила "Ну, ви ж кажете, карту проковтнув банкомат?". "Так". "Значить, згідно тарифів, перевипуск безкоштовний". Може, я першого разу сказав, що карту просто загубив, вже не пам'ятаю точно.
Julio
 
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