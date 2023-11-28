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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 463464465466 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 60 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 12 Всього голосів : 60 Додано: Суб 25 лис, 2023 18:08 Howl написав: Ferlakur написав: Я не нахожу там такой функции, а вы? Я не нахожу там такой функции, а вы? Она появится, если у банка появится потребность в этом. А так вручную по желанию клиента можно обновить только в отделении. Она появится, если у банка появится потребность в этом. А так вручную по желанию клиента можно обновить только в отделении.

В приложениях Привата и Моно можно актуализировать по желанию клиента. В приложениях Привата и Моно можно актуализировать по желанию клиента. Ferlakur Повідомлень: 4495 З нами з: 14.10.08 Подякував: 291 раз. Подякували: 288 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 19:30 Re: ПУМБ

https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/

Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.



Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.



Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно) Новость про продление срока действия карт:Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно) Sanyok77

Повідомлень: 561 З нами з: 31.08.13 Подякував: 21 раз. Подякували: 35 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 25 лис, 2023 22:01 Sanyok77 написав: Новость про продление срока действия карт:

https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/



Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно) Новость про продление срока действия карт:Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂 Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂 mogicanin1986 Повідомлень: 209 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 19:07 mogicanin1986 написав: Sanyok77 написав: Новость про продление срока действия карт:

https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/



Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно) Новость про продление срока действия карт:Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂 Спросил в чате, у меня срок Все карты тоже 12/23. Ответ:Так, безкоштовно можливо перевипустити картку по завершенню строку її дії, або не раніше ніж за 2 місяці до його закінчення.🙂

Карту перевипустили безкоштовно у відділенні. Карту перевипустили безкоштовно у відділенні. mogicanin1986 Повідомлень: 209 З нами з: 06.12.19 Подякував: 12 раз. Подякували: 24 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 лис, 2023 22:28 Sanyok77 написав: Новость про продление срока действия карт:

https://www.epravda.com.ua/news/2023/10/31/706070/

Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.



Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.



Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно) Новость про продление срока действия карт:Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)

Я цього року два рази забував всеКарту у банкоматах Приватбанку і два рази після цього перевипускав, в одному і тому ж відділенні, але різні працівниці банку. Перший раз з мене здерли 150 грн, а на другий перевипустили безкоштовно. Коли я в другий раз висловив здивування тим, що послуга безкоштовна, панянка уточнила "Ну, ви ж кажете, карту проковтнув банкомат?". "Так". "Значить, згідно тарифів, перевипуск безкоштовний". Може, я першого разу сказав, що карту просто загубив, вже не пам'ятаю точно. Я цього року два рази забував всеКарту у банкоматах Приватбанку і два рази після цього перевипускав, в одному і тому ж відділенні, але різні працівниці банку. Перший раз з мене здерли 150 грн, а на другий перевипустили безкоштовно. Коли я в другий раз висловив здивування тим, що послуга безкоштовна, панянка уточнила "Ну, ви ж кажете, карту проковтнув банкомат?". "Так". "Значить, згідно тарифів, перевипуск безкоштовний". Може, я першого разу сказав, що карту просто загубив, вже не пам'ятаю точно. Julio Повідомлень: 311 З нами з: 12.10.16 Подякував: 15 раз. Подякували: 38 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 463464465466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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