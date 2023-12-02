Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.
Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.
Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Я цього року два рази забував всеКарту у банкоматах Приватбанку і два рази після цього перевипускав, в одному і тому ж відділенні, але різні працівниці банку. Перший раз з мене здерли 150 грн, а на другий перевипустили безкоштовно. Коли я в другий раз висловив здивування тим, що послуга безкоштовна, панянка уточнила "Ну, ви ж кажете, карту проковтнув банкомат?". "Так". "Значить, згідно тарифів, перевипуск безкоштовний". Може, я першого разу сказав, що карту просто загубив, вже не пам'ятаю точно.
Турбуючись про клієнтів, їх безпеку та комфорт, ПУМБ продовжив дію всіх карток банку, термін яких завершився або спливає, до 31.05.2024 року.
Строк дії карток буде подовжено автоматично. Картки ПУМБ продовжать працювати як для оплати покупок та послуг, так і для отримання готівки. Також, буде доступна оплата через електронний гаманець GPay або Apple Pay за допомогою смартфону. Можливі обмеження на операції, які вимагають введення терміну дії картки. Наприклад, під час оплати в мережі Інтернет.
Но неясно: если у меня срок ВсеКарты 12/23, то в январе 2024 г. я смогу её перевыпустить бесплатно? Или это будет стоить 150 грн?(а с июня 2024 г уже бесплатно)
Я цього року два рази забував всеКарту у банкоматах Приватбанку і два рази після цього перевипускав, в одному і тому ж відділенні, але різні працівниці банку. Перший раз з мене здерли 150 грн, а на другий перевипустили безкоштовно. Коли я в другий раз висловив здивування тим, що послуга безкоштовна, панянка уточнила "Ну, ви ж кажете, карту проковтнув банкомат?". "Так". "Значить, згідно тарифів, перевипуск безкоштовний". Може, я першого разу сказав, що карту просто загубив, вже не пам'ятаю точно.
ПЗДЦ !!! Позавчера получил межкарточный перевод (дважды до этого уже платили, монобанк). Деньги я активно тратил, не смущаясь. Сегодня банк деньги за ту транзакцию "обнулил" - теперь по карте минус. В КЦ пишут:"надійшов запит на поповнення карти, проте грошового покриття не надійшло".. Предлагают завтра проверить баланс.. Апд: успел сходить (денег на проезд нету) в отделение, написал скаргу. А одна из сотрудниц сталкивалась с таким - типа за ночь все поправят.. Надо только сутки потерпеть и не оказаться где-то в дороге..