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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 гру, 2023 13:47
kolyuchy написав: cohan написав: kolyuchy написав:
Походу та же фигня. В выписке поикарте стоят 0 за пополнение. Более того у мя этоткредитка - они еще и проценты начислили. Гасил кредлим с сени
вы на этой ветке не одиноки, есть тут любители гаситься 30го
Я гасил 29го через р2р
по ПУМБу якщо нічого не змінилося, то працює p2p, коли ти стягуєш гроші в застосунку ПУМБа з карт інших банків. коли просто переводиш кошти з іншої карти - можуть бути приколи.
щоб не було цього головняка - поповнюйте дебетку Всекарту, а з неї вже кредитку Всеможу - тоді цих проблем з часом не буде. цифрова дебетка відкривається за пару кликів в застосунку.
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Shaman
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Додано: Суб 02 гру, 2023 14:03
Гуд пойнт. Буду иметь ввиду на будущее
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kolyuchy
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Додано: Суб 02 гру, 2023 15:58
Колеги, а що у ПУМБи зі шаблоном на оплату доставки газу на Газмережі - сума 0 грн. і не редагується ??
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maxprofit
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Додано: Суб 02 гру, 2023 16:26
maxprofit в мене точно таке ж,м.Хмельницький, а ти з якого? Видаляв, новий утворював не куя не получається.Оплатив монькою, там все гуд.
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melkh
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Додано: Суб 02 гру, 2023 22:42
kolyuchy написав:
Я гасил 29го через р2р
Р2Р бывает разный: толкнул или тянуть.
Фактически в последний сроки гашения необходимо тянуть приложением ПУМБ с карты другого банка и сделать это надо до 18:00. Такие операции проводятся по счету на следующий день. Если сделать после 18:00, то через день.
Если толкать на карту ПУМБ, то проводка по счёту может идти несколько дней.
Также можно гасить СЭПом. Средства должны зайти до 18:00 30 числа месяца.
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Додано: Нед 03 гру, 2023 12:25
melkh написав:maxprofit
в мене точно таке ж,м.Хмельницький, а ти з якого? Видаляв, новий утворював не куя не получається.Оплатив монькою, там все гуд.
У мене теж Хмельницький, той шаблон, за яким платив минулого місяця, пише "оплата неможлива через зміни на стороні постачальника". Зате самі собою намалювалися два нові шаблони з назвою "Хмельницька філія грму", при чому один з них з сумою місячної оплати, а другий із удвічі більшою. Сума в них редагується і зберігається. Але при спробі оплатити пише "1 проблемна послуга, її не виходить оплатити", а детально: "Немає несплачених рахунків. Очікуйте на нові і повторіть спробу пізніше".
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:22
Підвищили ліміти по кредитках
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wolt450
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Додано: Чет 07 гру, 2023 20:29
wolt450 написав:
Підвищили ліміти по кредитках
Сьогодні купляв євро у конкурентів,вийшло на 25 копійок дешевше аніж онлайн. Повний треш з цим троєкурсієм
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sens
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