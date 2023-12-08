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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:17
Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:38
А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?
ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило ...
А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки
Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування
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