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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:17

Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:38

  Striker написав:Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.

А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?
ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило :)...
А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки :idea:
Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування
Amethyst
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  #<1 ... 465466467468
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