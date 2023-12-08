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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 465466467468

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ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:17

Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:38

  Striker написав:Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.

А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?
ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило :)...
А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки :idea:
Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:30

  Amethyst написав:А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?
ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило :)...
А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки :idea:
Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування

Мені казали, що в розділі Кредити повинен бути ліміт на розстрочку, а якщо його там немає, то і розстрочок значить немає. А може я щось неправильно зрозумів. Я на Чорну п'ятницю хотів придбати товар і там Пумба була аж на 20 платежів. Я спробував оформити через сайт, мені дало відлуп. Потім я подзвонив на ГЛ, щоб мені допомогли у цьому питанні, і мені відповіли те, що я написав у першому реченні. І ще я потім спробував щось зробити у відділенні, бо там щось писало про недостатню інформацію, а у відділенні сказали, що все у мене норм, а оплата частинами - це індивідуальна пропозиція, і що вона ніяк не може мені її підключити. Якось так.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:41

Striker, горячая линия часто говорит такое, что и близко к реальности не относится.
Я как-то оформлял (никаких лимитов в приложении на рассрочку у меня нет) - выбрал товар на Розетке, через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:44

  ramaz написав:Striker, горячая линия часто говорит такое, что и близко к реальности не относится.
Я как-то оформлял (никаких лимитов в приложении на рассрочку у меня нет) - выбрал товар на Розетке, через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена.

Воо, отак і треба робити )
Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25

  ramaz написав:через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена.

В мене немає id картки, може в цьому причина.
  Amethyst написав:Воо, отак і треба робити )
Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен

Так я так і робив. Фінномер співпадає, на Розетці такий же.

Чекаю відповідь від представника банку з цього приводу. Ні співробітник на ГЛ, ні у відділенні мені нічим взагалі не допомогли. А люди на форумі кажуть зовсім інше.
Striker
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