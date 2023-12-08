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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 465466467468 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 60 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 20% 12 Всього голосів : 60 Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:17 Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2997 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5870 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:38 Striker написав: Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них. Підвищили з 10к до 22к. Але ліміт на Оплату частинами не дають чомусь. При тому, що я зарплатник у них.

А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?

ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило ...

А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки

Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило...А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні РозстрочкиАле у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування Amethyst

Повідомлень: 4834 З нами з: 05.05.21 Подякував: 365 раз. Подякували: 891 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:30 Amethyst написав: А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?

ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило ...

А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні Розстрочки

Але у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування А де тут ЛІМІТ на оплату частинами?ОЧ тута це просто ОКРЕМИЙ кредит (без%%), і його кожного разу треба окемо оформлювати -- проходити скоринг, підключати Дію, фотитися... Один раз я ТРИ рази підряд спробував це зробити поки попустило...А зараз Алка повернула 3х міс безкоШтовні РозстрочкиАле у Мумби чуток краще саме за того, що з кредлимиту гроші не списують взагалі під ОЧ, а треба гасити ОСОБИСТО руцями з дебетки і є нагадування

Мені казали, що в розділі Кредити повинен бути ліміт на розстрочку, а якщо його там немає, то і розстрочок значить немає. А може я щось неправильно зрозумів. Я на Чорну п'ятницю хотів придбати товар і там Пумба була аж на 20 платежів. Я спробував оформити через сайт, мені дало відлуп. Потім я подзвонив на ГЛ, щоб мені допомогли у цьому питанні, і мені відповіли те, що я написав у першому реченні. І ще я потім спробував щось зробити у відділенні, бо там щось писало про недостатню інформацію, а у відділенні сказали, що все у мене норм, а оплата частинами - це індивідуальна пропозиція, і що вона ніяк не може мені її підключити. Якось так. Мені казали, що в розділі Кредити повинен бути ліміт на розстрочку, а якщо його там немає, то і розстрочок значить немає. А може я щось неправильно зрозумів. Я на Чорну п'ятницю хотів придбати товар і там Пумба була аж на 20 платежів. Я спробував оформити через сайт, мені дало відлуп. Потім я подзвонив на ГЛ, щоб мені допомогли у цьому питанні, і мені відповіли те, що я написав у першому реченні. І ще я потім спробував щось зробити у відділенні, бо там щось писало про недостатню інформацію, а у відділенні сказали, що все у мене норм, а оплата частинами - це індивідуальна пропозиція, і що вона ніяк не може мені її підключити. Якось так. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2997 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5870 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:41 Striker, горячая линия часто говорит такое, что и близко к реальности не относится.

Я как-то оформлял (никаких лимитов в приложении на рассрочку у меня нет) - выбрал товар на Розетке, через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена. ramaz Повідомлень: 632 З нами з: 12.07.17 Подякував: 122 раз. Подякували: 117 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:44 ramaz написав: Striker, горячая линия часто говорит такое, что и близко к реальности не относится.

Я как-то оформлял (никаких лимитов в приложении на рассрочку у меня нет) - выбрал товар на Розетке, через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена. , горячая линия часто говорит такое, что и близко к реальности не относится.Я как-то оформлял (никаких лимитов в приложении на рассрочку у меня нет) - выбрал товар на Розетке, через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена.

Воо, отак і треба робити )

Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен Воо, отак і треба робити )Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен Amethyst

Повідомлень: 4834 З нами з: 05.05.21 Подякував: 365 раз. Подякували: 891 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 гру, 2023 18:25 ramaz написав: через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена. через приложение прошел какое-то анкетирование, подтянуло доки из Дии и рассрочка оформлена.

В мене немає id картки, може в цьому причина.

Amethyst написав: Воо, отак і треба робити )

Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен Воо, отак і треба робити )Важливо надавати фінномер, що під ПУМБ заточен

Так я так і робив. Фінномер співпадає, на Розетці такий же.



Чекаю відповідь від представника банку з цього приводу. Ні співробітник на ГЛ, ні у відділенні мені нічим взагалі не допомогли. А люди на форумі кажуть зовсім інше. В мене немає id картки, може в цьому причина.Так я так і робив. Фінномер співпадає, на Розетці такий же.Чекаю відповідь від представника банку з цього приводу. Ні співробітник на ГЛ, ні у відділенні мені нічим взагалі не допомогли. А люди на форумі кажуть зовсім інше. Striker

Форумчанин року Повідомлень: 2997 З нами з: 15.02.20 Подякував: 3599 раз. Подякували: 5870 раз. Профіль 38 19 38 ВідповістиЦитата #<1 ... 465466467468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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