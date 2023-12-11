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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 08:51
melkh написав:Ferlakur
проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
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Ferlakur
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Додано: Пон 11 гру, 2023 09:52
Ferlakur написав: melkh написав:Ferlakur
проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
На payhub при оплате на газмережі
за цими ідентифікаторами немає неоплачених рахунків
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emeta
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:02
emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Ну когда там обычно пумба присылает пуш "оновилися рахунки по комуналці"?
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Ferlakur
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:06
emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Газовщики после 12-го числа обновляют
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