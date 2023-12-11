RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 08:51

  melkh написав:Ferlakur проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.

Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:52

  Ferlakur написав:
  melkh написав:Ferlakur проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.

Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.

А когда ж они обновляют счета? 11е уже
На payhub при оплате на газмережі
за цими ідентифікаторами немає неоплачених рахунків
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 19.03.09
Подякував: 136 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:02

  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Ну когда там обычно пумба присылает пуш "оновилися рахунки по комуналці"?
Ferlakur
 
Повідомлень: 4501
З нами з: 14.10.08
Подякував: 291 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:06

Re: ПУМБ

  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Газовщики после 12-го числа обновляют
ramaz
 
Повідомлень: 634
З нами з: 12.07.17
Подякував: 122 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 466467468469
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, ramaz, vitaliy1111 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2562)
11.12.2023 10:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.