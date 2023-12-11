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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 466467468469

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ПУМБ 3.3 5 60
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
12
Всього голосів : 60
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 08:51

  melkh написав:Ferlakur проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.

Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 09:52

  Ferlakur написав:
  melkh написав:Ferlakur проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.

Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.

А когда ж они обновляют счета? 11е уже
На payhub при оплате на газмережі
за цими ідентифікаторами немає неоплачених рахунків
emeta
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:02

  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Ну когда там обычно пумба присылает пуш "оновилися рахунки по комуналці"?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 11:06

Re: ПУМБ

  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Газовщики после 12-го числа обновляют
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05

  ramaz написав:
  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Газовщики после 12-го числа обновляют

В личных кабинетах Нафтогаза и Газмереж уже есть актуальные счета.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 12:18

  Ferlakur написав:
  ramaz написав:
  emeta написав:А когда ж они обновляют счета? 11е уже

Газовщики после 12-го числа обновляют

В личных кабинетах Нафтогаза и Газмереж уже есть актуальные счета.

В кабинетах то есть, а банки почему-то позже подтягивают.
В прошлом месяце тоже так было.
ramaz
 
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