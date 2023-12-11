|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 11 гру, 2023 08:51
melkh написав:Ferlakur
проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4502
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 09:52
Ferlakur написав: melkh написав:Ferlakur
проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
На payhub при оплате на газмережі
за цими ідентифікаторами немає неоплачених рахунків
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:02
emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Ну когда там обычно пумба присылает пуш "оновилися рахунки по комуналці"?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4502
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 11:06
emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Газовщики после 12-го числа обновляют
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:05
ramaz написав: emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Газовщики после 12-го числа обновляют
В личных кабинетах Нафтогаза и Газмереж уже есть актуальные счета.
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 4502
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 291 раз.
- Подякували: 289 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 12:18
Ferlakur написав: ramaz написав: emeta написав:
А когда ж они обновляют счета? 11е уже
Газовщики после 12-го числа обновляют
В личных кабинетах Нафтогаза и Газмереж уже есть актуальные счета.
В кабинетах то есть, а банки почему-то позже подтягивают.
В прошлом месяце тоже так было.
-
ramaz
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 12.07.17
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 18:12
Ferlakur написав: melkh написав:Ferlakur
проплатив вже 3-м сусідам через моно, добре залітає та без комса, але без кошерного кешбеку, що не по свинорильськи.
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
робила так
спочатку вбивала назву та номер рах.- не знаходило потім
підтянула код потрібних газмереж з моно - і тоді пумб знайшов.
платіж здійснено успішно
-
хуторянка
-
-
- Повідомлень: 2873
- З нами з: 28.02.10
- Подякував: 20 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 гру, 2023 20:15
Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
-
ГеннадийUA
-
-
- Повідомлень: 233
- З нами з: 01.04.14
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|