lara_08 написав:ГеннадийUA написав:Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.
Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.