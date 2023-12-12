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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

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ПУМБ 3.3 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 08:08

  lara_08 написав:
  ГеннадийUA написав:Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:50

  sens написав:
  lara_08 написав:
  ГеннадийUA написав:Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.

Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
ГеннадийUA
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