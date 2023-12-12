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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 08:08
lara_08 написав: ГеннадийUA написав:
Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.
Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 09:50
sens написав: lara_08 написав: ГеннадийUA написав:
Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.
Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55
ГеннадийUA написав:
хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
Можете ще відправити запит в банк з проханням роз'яснити цей момент. Отримана офіційна відповідь від банку буде кращим аргументом для компенсації ніж відповідь офіційного представника.
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