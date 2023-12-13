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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 467468469470 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 61 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 31% 19 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 13 Всього голосів : 61 Додано: Вів 12 гру, 2023 08:08 lara_08 написав: ГеннадийUA написав: Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)

Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано? Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті. Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання. Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання. sens

Повідомлень: 15114 З нами з: 12.09.13 Подякував: 34 раз. Подякували: 823 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 09:50 sens написав: lara_08 написав: ГеннадийUA написав: Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)

Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано? Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті. Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання. Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.

Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію. Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію. ГеннадийUA

Повідомлень: 238 З нами з: 01.04.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 49 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55 Re: ПУМБ ГеннадийUA написав: хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію. хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.

Можете ще відправити запит в банк з проханням роз'яснити цей момент. Отримана офіційна відповідь від банку буде кращим аргументом для компенсації ніж відповідь офіційного представника. Можете ще відправити запит в банк з проханням роз'яснити цей момент. Отримана офіційна відповідь від банку буде кращим аргументом для компенсації ніж відповідь офіційного представника. lara_08 Повідомлень: 925 З нами з: 05.05.14 Подякував: 13 раз. Подякували: 142 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 13:11 PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!

Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...

Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення? Amethyst

Повідомлень: 4853 З нами з: 05.05.21 Подякував: 365 раз. Подякували: 899 раз. Профіль 1 9 ВідповістиЦитата Додано: Сер 13 гру, 2023 13:42 Amethyst написав: PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!

Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...

Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення? А шооо, Банка не може відключити ОТР?!!Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?



они ж в Санту наигрались, теперь на воду дуют они ж в Санту наигрались, теперь на воду дуют cohan

Повідомлень: 6431 З нами з: 27.09.19 Подякував: 112 раз. Подякували: 535 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 467468469470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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