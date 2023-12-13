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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 12 гру, 2023 08:08
lara_08 написав: ГеннадийUA написав:
Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.
Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
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Додано: Вів 12 гру, 2023 09:50
sens написав: lara_08 написав: ГеннадийUA написав:
Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?
Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.
Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
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ГеннадийUA
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Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55
ГеннадийUA написав:
хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
Можете ще відправити запит в банк з проханням роз'яснити цей момент. Отримана офіційна відповідь від банку буде кращим аргументом для компенсації ніж відповідь офіційного представника.
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lara_08
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:11
PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?
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Amethyst
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Додано: Сер 13 гру, 2023 13:42
Amethyst написав:PUMB
А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку
?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?
они ж в Санту наигрались, теперь на воду дуют
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