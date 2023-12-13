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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 467468469470

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ПУМБ 3.3 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 08:08

  lara_08 написав:
  ГеннадийUA написав:Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.
sens
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 09:50

  sens написав:
  lara_08 написав:
  ГеннадийUA написав:Питання, відповідь на яке першочерго хотілося би побачити від представника)
Зняття валюти з карти безкоштовно 2 рази на місяць в межах 500т.грн. при виконанні умов залишку не менше 500. Це мається на увазі, що можна кожну валюту (долар, евро й т.д.) зняти по два рази на місяць (що цілком логічно й зрозуміло), чи ... усього два рази на місяць безкоштовного зняття, як наприклад один раз долар, один раз евро й ліміт на безкоштовне зняття вичерпано?

Два рази кожну валюту, але й умови по залишку на 500 також повинні бути по кожній валюті.

Питання в іншому, зараз ліміт від НБУ всього 100000 на день. Якщо на рахунку більше 500000 грн або в еквіваленті,то по умовах обслуговування доступно безкоштовно 2 рази по 100000. Тому питання скоріше за все якщо зняти 2 рази на 100000 долар , 2 рази на 100000 у євро в еквіваленті також,а решту за два рази вже в гривні. Тому таким чином майже 600000 буде безкоштовно чи ні , я так зрозумів питання.

Ні, lara_08 вірно все зрозуміла, 500 000 теж повинно бути по кожній картці, але тільки тоді, коли вже обмеження НБУ буде знято. Й відповідь така, як я й розумів, але хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 23:55

Re: ПУМБ

  ГеннадийUA написав:хотілося б від офіційного представника, так як є якийсь відсоток, що все ж таки здеруть й був би привід вимагати компенсацію.

Можете ще відправити запит в банк з проханням роз'яснити цей момент. Отримана офіційна відповідь від банку буде кращим аргументом для компенсації ніж відповідь офіційного представника.
lara_08
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:11

PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 13:42

  Amethyst написав:PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?


они ж в Санту наигрались, теперь на воду дуют
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 15:13

  Amethyst написав:PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?

Мені ОТР у вайбер прислали тіки шо
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:23

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:PUMB А шооо, Банка не може відключити ОТР при переказах з Вільного на картку?!!
Або перейти на пуші, або перейти на Вайбер, або (Боооже, привіт від ІКУ!) відправляти ОТП милом...
Шооо для такого переказу зараз тим, хто користується недолугим Київстаром треба бігти у/на відділення?

Мені ОТР у вайбер прислали тіки шо

Угуу, але на 7АндрюХе таке не працює :(
Мумба каже, що ми бачимо що вам СМС доставлене :mrgreen: тому на Вайбер не отправляємо... А за замовченням відправляти спочатку на Вайбер, якщо він є у клієнта смузисти Мумби не вміють :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:03

  Amethyst написав:Угуу, але на 7АндрюХе таке не працює
Мумба каже, що ми бачимо що вам СМС доставлене тому на Вайбер не отправляємо...

Куди доставлене, якщо канал лежить? Нехай очі протруть. До чого тут Андрюха взагалі?
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 01:14

  klug написав:
  Amethyst написав:Угуу, але на 7АндрюХе таке не працює
Мумба каже, що ми бачимо що вам СМС доставлене тому на Вайбер не отправляємо...

Куди доставлене, якщо канал лежить? Нехай очі протруть. До чого тут Андрюха взагалі?

Так, Андрюха таки не винен :)
Amethyst
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