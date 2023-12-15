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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:53
Ferlakur написав: хуторянка написав: Ferlakur написав:
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
робила так
спочатку вбивала назву та номер рах.- не знаходило потім
підтянула код потрібних газмереж з моно - і тоді пумб знайшов.
платіж здійснено успішно
Так ПУМБ знаходить, питань нема. Але не дає змінити суму до оплати.
По Нафтогазу до речі сума вже підтягнулася, по Газмережам ще ні.
Запрацювало, треба створити заново шаблон.
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Ferlakur
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