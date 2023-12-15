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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:53
Ferlakur написав: хуторянка написав: Ferlakur написав:
Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.
робила так
спочатку вбивала назву та номер рах.- не знаходило потім
підтянула код потрібних газмереж з моно - і тоді пумб знайшов.
платіж здійснено успішно
Так ПУМБ знаходить, питань нема. Але не дає змінити суму до оплати.
По Нафтогазу до речі сума вже підтягнулася, по Газмережам ще ні.
Запрацювало, треба створити заново шаблон.
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:34
Ferlakur написав: Ferlakur написав:
Так ПУМБ знаходить, питань нема. Але не дає змінити суму до оплати.
По Нафтогазу до речі сума вже підтягнулася, по Газмережам ще ні.
Запрацювало, треба створити заново шаблон.
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (
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emeta
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:45
emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (
Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.
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Ferlakur
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:54
Ferlakur написав: emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (
Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.
Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами
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emeta
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:08
У когось мобільний додаток Пумб працює?
я вже і оновив його, все одно не працює. Не доходить навіть до введення паролю, просто логотип Пумба показує і все.
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Andey
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:20
Andey написав:
У когось мобільний додаток Пумб працює?
я вже і оновив його, все одно не працює. Не доходить навіть до введення паролю, просто логотип Пумба показує і все.
все працює.
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Rack
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:29
так, щойно ожив
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Andey
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:32
Хто вже добавив свого постачальника ком послуг? Через який час добавлять?
P.S. Вже місяць пройшов. Кожну неділю, а в цьому місяці з 10.12.23 -кожен день, відправляю з додатку фото квитанції. А віз і нині там...
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