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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 468469470471

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ПУМБ 3.3 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:53

  Ferlakur написав:
  хуторянка написав:
  Ferlakur написав:Так отож. Але куди спішити, почекаю. Є підозра, шо поки газмережі не виставлять рахунок, проплатити буде неможливо.

робила так
спочатку вбивала назву та номер рах.- не знаходило потім
підтянула код потрібних газмереж з моно - і тоді пумб знайшов.
платіж здійснено успішно :)

Так ПУМБ знаходить, питань нема. Але не дає змінити суму до оплати.
По Нафтогазу до речі сума вже підтягнулася, по Газмережам ще ні.

Запрацювало, треба створити заново шаблон.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:34

  Ferlakur написав:
  Ferlakur написав:Так ПУМБ знаходить, питань нема. Але не дає змінити суму до оплати.
По Нафтогазу до речі сума вже підтягнулася, по Газмережам ще ні.

Запрацювало, треба створити заново шаблон.


вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:45

  emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (

Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 12:54

  Ferlakur написав:
  emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (

Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.


Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:08

Re: ПУМБ

У когось мобільний додаток Пумб працює?
я вже і оновив його, все одно не працює. Не доходить навіть до введення паролю, просто логотип Пумба показує і все.
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:20

  Andey написав:У когось мобільний додаток Пумб працює?
я вже і оновив його, все одно не працює. Не доходить навіть до введення паролю, просто логотип Пумба показує і все.

все працює.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:29

так, щойно ожив
Andey
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 13:32

Re: ПУМБ

Хто вже добавив свого постачальника ком послуг? Через який час добавлять?
P.S. Вже місяць пройшов. Кожну неділю, а в цьому місяці з 10.12.23 -кожен день, відправляю з додатку фото квитанції. А віз і нині там...
lel
 
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