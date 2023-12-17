RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 469470471472

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
19
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49

lel
З додатку. Відповіли на жмейл
valya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1810
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:22

  emeta написав:
  Ferlakur написав:
  emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (

Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.


Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами


Всё восстановили, поставщика вернули
и даже подтягивается задолженность, можно оплачивать
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2764
З нами з: 19.03.09
Подякував: 136 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 гру, 2023 09:21

Интересуют ответы на следующие вопросы:

1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?

2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?

3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?

Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.
candidat
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 469470471472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5543)
17.12.2023 09:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.