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З додатку. Відповіли на жмейл
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:22
Всё восстановили, поставщика вернули
и даже подтягивается задолженность, можно оплачивать
Додано: Нед 17 гру, 2023 09:21
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?
2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?
3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?
Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.
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