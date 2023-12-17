Додано: Нед 17 гру, 2023 09:21

Интересуют ответы на следующие вопросы:



1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?



2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?



3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?



Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.