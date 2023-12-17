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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49
lel
З додатку. Відповіли на жмейл
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valya
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Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:22
emeta написав: Ferlakur написав: emeta написав:
вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"
Хотя был и в ноябре и в начале месяца
ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит (
Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.
Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами
Всё восстановили, поставщика вернули
и даже подтягивается задолженность, можно оплачивать
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emeta
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Додано: Нед 17 гру, 2023 09:21
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?
2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?
3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?
Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.
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candidat
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Додано: Нед 17 гру, 2023 13:51
candidat написав:
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?
2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?
3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?
Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.
Вітаємо!
Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО".
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PUMB
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Додано: Нед 17 гру, 2023 16:50
PUMB написав: candidat написав:
Интересуют ответы на следующие вопросы:
1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?
2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?
3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?
Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.
Вітаємо!
Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО".
Я правильно понимаю, если приглашают меня, то получить вознаграждение можно один раз (скажем, получил вознаграждение за оформление всеКарты по приглашению, тогда уже не получу вознаграждение за оформление всеМожу по приглашению), но если я сам кого-то приглашаю, то могу получить неограниченное количество вознаграждений? Так?
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candidat
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Додано: Нед 17 гру, 2023 17:13
candidat
Так, все вірно. Якщо Ви отримали винагороду за оформлення картки, другий раз отримати її неможливо. При цьому, Ви можете запросити необмежену кількість "друзів" та отримати винагороду за кожного.
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PUMB
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