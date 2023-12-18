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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 469470471472 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 13 Всього голосів : 62 Додано: П'ят 15 гру, 2023 21:49 lel

З додатку. Відповіли на жмейл valya

Повідомлень: 1811 З нами з: 31.10.12 Подякував: 637 раз. Подякували: 118 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:22 emeta написав: Ferlakur написав: emeta написав:

вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"

Хотя был и в ноябре и в начале месяца

ни по ЕДРПОу, ни по названию не находит ( вообще пропал поставщик услуг "Дніпропетровська філія ТОВ "ГАЗМЕРЕЖІ УКРАЇНИ"Хотя был и в ноябре и в начале месяцани по ЕДРПОу, ни по названию не находит (

Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу. Дніпровську філію ТОВ Газмережі бачу.



Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами Есть отдельно Дніпропетровська філія с другими реквизитами



Всё восстановили, поставщика вернули

и даже подтягивается задолженность, можно оплачивать Всё восстановили, поставщика вернулии даже подтягивается задолженность, можно оплачивать emeta

Повідомлень: 2764 З нами з: 19.03.09 Подякував: 136 раз. Подякували: 226 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 09:21 Интересуют ответы на следующие вопросы:



1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?



2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?



3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?



Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал. candidat Повідомлень: 1222 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 13:51 candidat написав: Интересуют ответы на следующие вопросы:



1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?



2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?



3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?



Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал. Интересуют ответы на следующие вопросы:1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.

Вітаємо!



Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО". Вітаємо!Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО". PUMB

Представник банку Повідомлень: 3026 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 16:50 PUMB написав: candidat написав: Интересуют ответы на следующие вопросы:



1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?



2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?



3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?



Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал. Интересуют ответы на следующие вопросы:1. Я уже клиент ПУМБ, но имею только всеКарту. Могу по приглашению друга оформить карту всеМожу, и оба получим по 100 грн.?2. Но, если свою всеКарту я оформил тоже по приглашению друга и получил вознаграждение, то за оформление по приглашению карты всеМожу вознаграждения уже не будет?3. Если утверждение 2 неверно и получить вознаграждение второй раз можно, то для получения этого вознаграждения приглашение должно быть от того же друга, что и при оформлении всеКарты?Прошу ответить на все вопросы, т.к. спрашиваю не только для себя, а среди нас (интересующихся), есть такие, кто и получал вознаграждение при оформлении всеКарты по приглашению, и не получал.

Вітаємо!



Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО". Вітаємо!Відповідно до умов акції "Запроси друга", запрошений друг може отримати винагороду лише один раз. Таким чином, якщо ж діючий клієнт нашого банку не приймав участь у даній акції та не має кредитних продуктів, він може отримати винагороду за запрошення при оформленні кредитної карти "ВСЕМОЖУ Online" або кредиту готівкою "ВСЕЯСНО".

Я правильно понимаю, если приглашают меня, то получить вознаграждение можно один раз (скажем, получил вознаграждение за оформление всеКарты по приглашению, тогда уже не получу вознаграждение за оформление всеМожу по приглашению), но если я сам кого-то приглашаю, то могу получить неограниченное количество вознаграждений? Так? Я правильно понимаю, если приглашают меня, то получить вознаграждение можно один раз (скажем, получил вознаграждение за оформление всеКарты по приглашению, тогда уже не получу вознаграждение за оформление всеМожу по приглашению), но если я сам кого-то приглашаю, то могу получить неограниченное количество вознаграждений? Так? candidat Повідомлень: 1222 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 17 гру, 2023 17:13 candidat

Так, все вірно. Якщо Ви отримали винагороду за оформлення картки, другий раз отримати її неможливо. При цьому, Ви можете запросити необмежену кількість "друзів" та отримати винагороду за кожного. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3026 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 20:31 Доброго вечора. Запитання до представника банку:

Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ ??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).



При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!!

Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100.

Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ? stas_rst

Повідомлень: 2092 З нами з: 27.02.19 Подякував: 847 раз. Подякували: 426 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 18 гру, 2023 22:33 100 из 100 це як?

Невже 100 тицав?)) v57 Повідомлень: 3153 З нами з: 14.03.10 Подякував: 143 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 469470471472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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