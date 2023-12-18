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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:01

Re: ПУМБ

  Goodman написав:тицяв...., якщо відразу зайти і тапнути на ВСЕ КАРТА , а потім ПЕРЕКАЗАТИ КОШТИ , то йде все з ВСЕКАРТА

якраз у цьому випадку підставляє кредитку і треба свайпити для зміни
stas_rst
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  #<1 ... 470471472473
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ПУМБ (4721)
18.12.2023 23:01
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