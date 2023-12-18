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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 19 гру, 2023 00:01
Goodman написав:
тицяв...., якщо відразу зайти і тапнути на ВСЕ КАРТА , а потім ПЕРЕКАЗАТИ КОШТИ , то йде все з ВСЕКАРТА
якраз у цьому випадку підставляє кредитку і треба свайпити для зміни
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