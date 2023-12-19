RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПУМБ

ПУМБ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:01

Re: ПУМБ

  Goodman написав:тицяв...., якщо відразу зайти і тапнути на ВСЕ КАРТА , а потім ПЕРЕКАЗАТИ КОШТИ , то йде все з ВСЕКАРТА

якраз у цьому випадку підставляє кредитку і треба свайпити для зміни
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2093
З нами з: 27.02.19
Подякував: 847 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:24

  klug написав:Маю всеКарти UAH та USD - БУМБа у всіх меню світить той самий IBAN для обох. Це глюк чи їх Укргаз покусав, що вони на рахунках економлять?

У мене різні ібани.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4508
З нами з: 14.10.08
Подякував: 293 раз.
Подякували: 289 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:43

Хм, і в мене в меню по карткам світить різні ібани. Скоріше персональний глюк))
Oberon
 
Повідомлень: 295
З нами з: 15.09.20
Подякував: 119 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 470471472473
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.