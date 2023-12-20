якраз у цьому випадку підставляє кредитку і треба свайпити для зміни
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Додано: Вів 19 гру, 2023 00:01
Re: ПУМБ
Додано: Вів 19 гру, 2023 09:24
Додано: Вів 19 гру, 2023 14:43
Хм, і в мене в меню по карткам світить різні ібани. Скоріше персональний глюк))
Додано: Вів 19 гру, 2023 20:49
Навіть коли формую виписки за обома картками, то IBANи однакові, а операції різні. Я хз, як так глибоко може глючити
Додано: Сер 20 гру, 2023 02:10
Re: ПУМБ
Мультивалютный счет?
Додано: Сер 20 гру, 2023 16:29
Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".
Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію.
Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит.
Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.
И всё.
А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?
На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.
P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов:
1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами?
2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой?
По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?
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