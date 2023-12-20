Додано: Сер 20 гру, 2023 16:29

Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".



Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію.

Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит.

Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.



И всё.

А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?



На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.



P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов:

1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами?

2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой?

По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?