Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".
Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію. Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит. Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.
И всё. А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?
На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.
P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов: 1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами? 2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой? По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?
stas_rst написав:Доброго вечора. Запитання до представника банку: Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ ??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).
При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!! Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100. Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ?
Вітаємо! Надішліть, будь ласка, запит до технічної підтримки застосунку ПУМБ Online. Для формування запиту, на моменті даної помилки, потрясіть телефоном у сторони (якщо у Вас айфон) або тапніть 5 разів по екрану (якщо у Вас андроїд). У новому вікні вкажіть, будь ласка, Вашу електронну пошту та коротко опишіть проблему. Застосунок зробить знімок екрану та скопіює логи для фахівців. Зворотній зв'язок Ви отримаєте на вказану електронну пошту.
candidat написав:Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".
Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію. Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит. Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.
И всё. А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?
На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.
P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов: 1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами? 2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой? По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?
Вітаємо!
Оформлена кредитна картка повинна відображатися на головній сторінці (під Вашою дебетовою карткою). Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
Послуга "Гроші в розстрочку" доступна для будь-якої операції за використанням кредитної чи дебетової картки нашого банку. Відповідно до умов, за одним діючим договором строком 3 місяці на суму до 5 000 гривень щомісячна комісія 0%, надалі- 2,99%.