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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 470471472473

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 00:01

Re: ПУМБ

  Goodman написав:тицяв...., якщо відразу зайти і тапнути на ВСЕ КАРТА , а потім ПЕРЕКАЗАТИ КОШТИ , то йде все з ВСЕКАРТА

якраз у цьому випадку підставляє кредитку і треба свайпити для зміни
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 09:24

  klug написав:Маю всеКарти UAH та USD - БУМБа у всіх меню світить той самий IBAN для обох. Це глюк чи їх Укргаз покусав, що вони на рахунках економлять?

У мене різні ібани.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 14:43

Хм, і в мене в меню по карткам світить різні ібани. Скоріше персональний глюк))
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 20:49

Навіть коли формую виписки за обома картками, то IBANи однакові, а операції різні. Я хз, як так глибоко може глючити :|
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:04

  Oberon написав:Хм,
Скоріше персональний глюк))
)) глюк-клюг
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 02:10

Re: ПУМБ

Мультивалютный счет?
kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 16:29

Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".

Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію.
Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит.
Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.

И всё.
А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?

На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.

P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов:
1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами?
2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой?
По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 19:57

  stas_rst написав:Доброго вечора. Запитання до представника банку:
Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ ??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).

При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!!
Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100.
Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ?


Вітаємо! Надішліть, будь ласка, запит до технічної підтримки застосунку ПУМБ Online. Для формування запиту, на моменті даної помилки, потрясіть телефоном у сторони (якщо у Вас айфон) або тапніть 5 разів по екрану (якщо у Вас андроїд). У новому вікні вкажіть, будь ласка, Вашу електронну пошту та коротко опишіть проблему. Застосунок зробить знімок екрану та скопіює логи для фахівців. Зворотній зв'язок Ви отримаєте на вказану електронну пошту.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:00

  klug написав:Маю всеКарти UAH та USD - БУМБа у всіх меню світить той самий IBAN для обох. Це глюк чи їх Укргаз покусав, що вони на рахунках економлять?

Вітаємо! Написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 20:37

  candidat написав:Вопрос тем, кто оформлял кредитную карту по ссылке "Запросити друга".

Перешёл по ссылке друга, перекинуло в ПУМБ онлайн на страницу "Вітаємо з реєстрацією. Тепер оформіть будь-який кредитний продукт і отримайте до 100 грн." Дальше список предложений: кредит готівкою, кредитна картка. Тут выбирать именно кредитную карту не дает, жму кнопку Вибрати пропозицію.
Дальше там было что-то, мол, надо заполнить анкету, это займет три минуты и т.п. Заполнил. На новой странице появилось сообщение, что установлен такой-то кредитный лимит.
Дальше перешло в раздел Кредиты в ПУМБ онлайн, там указан размер кредитного лимита, указано, что використано 0 грн, снизу две рассрочки: Гроші в розстрочку, Сплачуйте частинами.

И всё.
А где обещанная кредитная карта? Я что-то не так сделал? Или ещё нужно что-то сделать, чтоб появилась?

На горячей линии не дали чёткого ответа. То говорят, мол, подождите и зайдите в раздел Кредиты позже, что говорят, что карта появится после 26-го числа.

P.S. Кстати по рассрочке пару вопросов:
1. Оплата частинами действует только в тех магазинах, что указаны в ПУМБ онлайн в разделе Оплата частинами?
2. Чтоб использовать Гроші в розстрочку, надо сначала сделать покупку, а потом в ПУМБ онлайн указать, что хочешь её в рассрочку? Это любую покупку, даже всеКартой?
По этой рассрочке вроде же комиссия 2,99% в месяц. Но там есть какая-то Найкраща пропозиція, и указано, что можно одну рассрочку на 3 месяца до 5000 грн без комиссии. Там реально не снимается 2,99% в месяц?


Вітаємо!

Оформлена кредитна картка повинна відображатися на головній сторінці (під Вашою дебетовою карткою). Ми написали Вам у приватні повідомлення для уточнення деталей.

Оформити послугу "Оплата частинами" можливо у магазинах-партнерах нашого банку. Ознайомитися з переліком можна за посиланням: https://www.pumb.ua/mahazyny-partnery-rozstrochky

Послуга "Гроші в розстрочку" доступна для будь-якої операції за використанням кредитної чи дебетової картки нашого банку. Відповідно до умов, за одним діючим договором строком 3 місяці на суму до 5 000 гривень щомісячна комісія 0%, надалі- 2,99%.
PUMB
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