stas_rst написав:Доброго вечора. Запитання до представника банку:
Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ ??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).
При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!!
Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100.
Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ?
Я б до цього додав про валютообмін. При здійсненні цієї операції на початку теж підставлена кредитна картка і змінити її ніякої можливості, тільки на наступному етапі вже можна міняти, звідки буде списання грн., але все якось так замулено все... В тому місяці робив все на автоматі й списання пройшло за рахунок кредитних, добре що одразу додивився, на дебетовій не списало, а кредитка пішла у мінус, одразу вивів у нуль, ніяких комісій не було, тільки нерви полоскотав. В цьому уважно все й кілька разів вертався на початок, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб кредитка взагалі не підставлялася, виявилося - ніяк. Два три місяці назад все було норм, потім якась обнова зробила хто зна що.