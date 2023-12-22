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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 22:35
stas_rst написав:Доброго вечора. Запитання до представника банку:
Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ
??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).
При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!!
Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100.
Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ?
Я б до цього додав про валютообмін. При здійсненні цієї операції на початку теж підставлена кредитна картка і змінити її ніякої можливості, тільки на наступному етапі вже можна міняти, звідки буде списання грн., але все якось так замулено все... В тому місяці робив все на автоматі й списання пройшло за рахунок кредитних, добре що одразу додивився, на дебетовій не списало, а кредитка пішла у мінус, одразу вивів у нуль, ніяких комісій не було, тільки нерви полоскотав. В цьому уважно все й кілька разів вертався на початок, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб кредитка взагалі не підставлялася, виявилося - ніяк. Два три місяці назад все було норм, потім якась обнова зробила хто зна що.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:58
Захворів застосунок
Зранку ні як не відкачають.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:21
NO PASARAN написав:
Захворів застосунок
Зранку ні як не відкачають.
Хамовита недопідтримка
Вітаємо!
На даний момент, є технічний збій у роботі ПУМБ Online, наші фахівці уже працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за дані незручності!
Просимо надіслати Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону у приватні повідомлення аби у нас була можливість перевірити коректність консультації нашими фахівцями.
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:02
Погано працюють Ваші фахівці..
Поки все так само лежить(висит)))
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Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05
NO PASARAN написав:
Погано працюють Ваші фахівці..
Поки все так само.
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так, підтверджую - платіж пішов з 5ї спроби і...повернувся через хвилину.
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