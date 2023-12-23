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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 471472473474

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:35

  stas_rst написав:Доброго вечора. Запитання до представника банку:
Чи довго банк буде дрібно намахувати клієнтів, автоматично підставляючи при переказі коштів у додатку замість ДЕБЕТОВОЇ - КРЕДИТНУ ??? (ніч, втома, дорога, та пофіг).

При цьому операція переказу коштів на іншу картку здійснювалась саме тапом у полі ДЕБЕТОВОЇ картки !!!
Пояснення ГЛ, що інколи таке трапляється, це дрібне намахалово. Таке трапляється у 100 випадках зі 100.
Як це прокоментує представник і які варіанти запропонуєте ?

Я б до цього додав про валютообмін. При здійсненні цієї операції на початку теж підставлена кредитна картка і змінити її ніякої можливості, тільки на наступному етапі вже можна міняти, звідки буде списання грн., але все якось так замулено все... В тому місяці робив все на автоматі й списання пройшло за рахунок кредитних, добре що одразу додивився, на дебетовій не списало, а кредитка пішла у мінус, одразу вивів у нуль, ніяких комісій не було, тільки нерви полоскотав. В цьому уважно все й кілька разів вертався на початок, щоб зрозуміти, як зробити так, щоб кредитка взагалі не підставлялася, виявилося - ніяк. Два три місяці назад все було норм, потім якась обнова зробила хто зна що.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 13:58

ВСЛІД ЗА КИЄВСТАРОМ

Захворів застосунок
Зранку ні як не відкачають.
Хамовита недопідтримка
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 14:21

  NO PASARAN написав:Захворів застосунок
Зранку ні як не відкачають.
Хамовита недопідтримка

Вітаємо!

На даний момент, є технічний збій у роботі ПУМБ Online, наші фахівці уже працюють над вирішенням проблеми. Перепрошуємо за дані незручності!

Просимо надіслати Ваше ПІБ та фінансовий номер телефону у приватні повідомлення аби у нас була можливість перевірити коректність консультації нашими фахівцями.
PUMB
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:02

Погано працюють Ваші фахівці..
Поки все так само лежить(висит)))
Імхо-вчиться в Моно
NO PASARAN
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:05

  NO PASARAN написав:Погано працюють Ваші фахівці..
Поки все так само.
Імхо-вчиться в Моно

так, підтверджую - платіж пішов з 5ї спроби і...повернувся через хвилину.
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 17:55

Коммуналку не можу оплатити, це тільки в мене так, чи ще в когось?(
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:27

  Feh14 написав:Коммуналку не можу оплатити, це тільки в мене так, чи ще в когось?(

Див.вище
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 18:41

Наразі дійсно спостерігаються проблеми у здійснені платежів. Наші спеціалісти вже працюють над цим і вирішать проблему найближчим часом.🙌
Раджу спробувати повторно завтра.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 гру, 2023 19:15

виписка під картками в додатку глючить
і загалом страшно що небудь чіпати в додатку, ще вибухне )) :P :P :P
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 12:33

  Feh14 написав:Наразі дійсно спостерігаються проблеми у здійснені платежів. Наші спеціалісти вже працюють над цим і вирішать проблему найближчим часом.🙌
Раджу спробувати повторно завтра.

А не получается завтра. Только на электроэнергию просочился платёж. /
Feh14
 
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