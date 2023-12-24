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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:37
До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:31
які ще %, жартуєте?
саме так і треба платити комунальні (коли ваш постачальник знаходиться в додатку!), за такі платежі банк нанаховує кешбек в категорії "Комунальні"
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