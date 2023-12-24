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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 472473474475

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:37

До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:31

  novichok написав:До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.


які ще %, жартуєте? :)

саме так і треба платити комунальні (коли ваш постачальник знаходиться в додатку!), за такі платежі банк нанаховує кешбек в категорії "Комунальні"
greenozon
 
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