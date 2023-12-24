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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:37
До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:31
які ще %, жартуєте?
саме так і треба платити комунальні (коли ваш постачальник знаходиться в додатку!), за такі платежі банк нанаховує кешбек в категорії "Комунальні"
Додано: Нед 24 гру, 2023 22:41
Re: ПУМБ
Если мне банк УЖЕ рассчитал лимит (после заполнения анкеты, в "экспресс-режиме") и у меня есть только ВсеКарта - дадут ли мне карту "ВсеМожу" в отделении?
(без требования ЕДРПОУ фирмы+номер телефона)
Додано: Нед 24 гру, 2023 22:48
НиХтовамничонедаст без док-ов, особенно в отд-и
Тот експрессс-расчет просто замануХа
СэрЬЁзнее нуна быть, товарисЧ!
Мне даже при оплате частями каждый раз требуют через Дию онлайн-переоформить док-ты. Все переспрашивают не поменял ли я работу и не потерял паЧпорт.
Но шансы у вас увеличились. Вперде!
Додано: Пон 25 гру, 2023 01:24
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