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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 23 гру, 2023 16:37

До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
novichok
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 11:31

  novichok написав:До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.


які ще %, жартуєте? :)

саме так і треба платити комунальні (коли ваш постачальник знаходиться в додатку!), за такі платежі банк нанаховує кешбек в категорії "Комунальні"
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:41

Re: ПУМБ

Если мне банк УЖЕ рассчитал лимит (после заполнения анкеты, в "экспресс-режиме") и у меня есть только ВсеКарта - дадут ли мне карту "ВсеМожу" в отделении?
(без требования ЕДРПОУ фирмы+номер телефона)
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Нед 24 гру, 2023 22:48

  Sanyok77 написав:Если мне банк УЖЕ рассчитал лимит (после заполнения анкеты, в "экспресс-режиме") и у меня есть только ВсеКарта - дадут ли мне карту "ВсеМожу" в отделении?
(без требования ЕДРПОУ фирмы+номер телефона)

НиХтовамничонедаст без док-ов, особенно в отд-и
Тот експрессс-расчет просто замануХа
СэрЬЁзнее нуна быть, товарисЧ!
Мне даже при оплате частями каждый раз требуют через Дию онлайн-переоформить док-ты. Все переспрашивают не поменял ли я работу и не потерял паЧпорт.
Но шансы у вас увеличились. Вперде! 8) :lol:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 01:24

  Amethyst написав:Тот експрессс-расчет просто замануХа
СэрЬЁзнее нуна быть, товарисЧ!


Но шансы у вас увеличились
:D намного?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 гру, 2023 18:29

Re: ПУМБ

Отримав таке повідомлення, після поповнення дебетки на 120 грн.

Ім'я, згідно Постанови НБУ №65 банк зобов'язаний знати плановий об'єм надходжень на рахунки. На зараз сума запланованих надходжень на рахунки клієнта встановлюється в залежності від обраного статусу та доходу при заповненні анкети фінансового моніторингу. Рекомендуємо в повідомленні вказати суму обігу по рахунку. Врахуйте усі майбутні надходження в рамках наступного місяця, можливо якісь виплати премій чи перекази коштів від третіх осіб.

В темі Рада, Ексіма, теж таке публікують.
lel
 
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