|
|
|
ПУМБ
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 гру, 2023 16:37
До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 3251
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 гру, 2023 11:31
novichok написав:
До речі, якщо при платежі попередньо малює нуль коміса, то після оплати не нарахує %%? Плата за домофон якомусь ФОП (саме це засмучує), реквізити не потрібно вручни набирати, в додатку його висвічує.
які ще %, жартуєте?
саме так і треба платити комунальні (коли ваш постачальник знаходиться в додатку!), за такі платежі банк нанаховує кешбек в категорії "Комунальні"
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15871
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 391 раз.
- Подякували: 1553 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
Додано: Нед 24 гру, 2023 22:41
Если мне банк УЖЕ рассчитал лимит (после заполнения анкеты, в "экспресс-режиме") и у меня есть только ВсеКарта - дадут ли мне карту "ВсеМожу" в отделении?
(без требования ЕДРПОУ фирмы+номер телефона)
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 569
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 24 гру, 2023 22:48
Sanyok77 написав:
Если мне банк УЖЕ рассчитал лимит (после заполнения анкеты, в "экспресс-режиме") и у меня есть только ВсеКарта - дадут ли мне карту "ВсеМожу" в отделении?
(без требования ЕДРПОУ фирмы+номер телефона)
НиХтовамничонедаст без док-ов, особенно в отд-и
Тот експрессс-расчет просто замануХа
СэрЬЁзнее нуна быть, товарисЧ!
Мне даже при оплате частями каждый раз требуют через Дию онлайн-переоформить док-ты. Все переспрашивают не поменял ли я работу и не потерял паЧпорт.
Но шансы у вас увеличились. Вперде!
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 4876
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 370 раз.
- Подякували: 911 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: Пон 25 гру, 2023 01:24
Amethyst написав:
Тот експрессс-расчет просто замануХа
СэрЬЁзнее нуна быть, товарисЧ!
Но шансы у вас увеличились
намного?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3953
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1410 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 18:29
Отримав таке повідомлення, після поповнення дебетки на 120 грн.
Ім'я, згідно Постанови НБУ №65 банк зобов'язаний знати плановий об'єм надходжень на рахунки. На зараз сума запланованих надходжень на рахунки клієнта встановлюється в залежності від обраного статусу та доходу при заповненні анкети фінансового моніторингу. Рекомендуємо в повідомленні вказати суму обігу по рахунку. Врахуйте усі майбутні надходження в рамках наступного місяця, можливо якісь виплати премій чи перекази коштів від третіх осіб.
В темі Рада, Ексіма, теж таке публікують.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 3435
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 1094 раз.
- Подякували: 396 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:31
lel написав:
Отримав таке повідомлення, після поповнення дебетки на 120 грн.
Ім'я, згідно Постанови НБУ №65 банк зобов'язаний знати плановий об'єм надходжень на рахунки. На зараз сума запланованих надходжень на рахунки клієнта встановлюється в залежності від обраного статусу та доходу при заповненні анкети фінансового моніторингу. Рекомендуємо в повідомленні вказати суму обігу по рахунку. Врахуйте усі майбутні надходження в рамках наступного місяця, можливо якісь виплати премій чи перекази коштів від третіх осіб.
В темі Рада, Ексіма, теж таке публікують.
Наскільки пам'ятаю, деякі банки і раніше питали про плановану суму надхождень при відкритті картки. Здається раніше це ні на що не впливало. А як зараз?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2817
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 гру, 2023 21:59
Читаймо Постанову 65, на що посилається банк.
Зрада відміняється
-
idealstorm
-
-
- Повідомлень: 1880
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 26 гру, 2023 00:13
M-Audio написав: lel написав:
Отримав таке повідомлення, після поповнення дебетки на 120 грн.
Ім'я, згідно Постанови НБУ №65 банк зобов'язаний знати плановий об'єм надходжень на рахунки. На зараз сума запланованих надходжень на рахунки клієнта встановлюється в залежності від обраного статусу та доходу при заповненні анкети фінансового моніторингу. Рекомендуємо в повідомленні вказати суму обігу по рахунку. Врахуйте усі майбутні надходження в рамках наступного місяця, можливо якісь виплати премій чи перекази коштів від третіх осіб.
В темі Рада, Ексіма, теж таке публікують.
Наскільки пам'ятаю, деякі банки і раніше питали про плановану суму надхождень при відкритті картки. Здається раніше це ні на що не впливало. А як зараз?
З вересня впливає.Вже обговорювали.Якщо сума надходжень в місяць перевищує більше ніж в два раза планові то згідно НБУ це підозрілі операції.
-
посетитель
-
-
- Повідомлень: 877
- З нами з: 22.12.18
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|