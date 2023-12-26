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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 26 гру, 2023 12:06
ВIВ написав:
После крайнего обновления приложение тормозить стало
А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.
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M-Audio
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:19
M-Audio написав: ВIВ написав:
После крайнего обновления приложение тормозить стало
А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.
У себе такого жодного разу не зустрічав, але давно туди не заходив (маю на увазі звичайний застосунок), бо сиджу в беті
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:38
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
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rollo
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:50
rollo написав:
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает
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cohan
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:51
cohan написав: rollo написав:
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает
Значит, лучше не рисковать...
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rollo
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