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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 473474475476

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:06

  ВIВ написав:После крайнего обновления приложение тормозить стало :(

А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 12:19

  M-Audio написав:
  ВIВ написав:После крайнего обновления приложение тормозить стало :(

А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.

У себе такого жодного разу не зустрічав, але давно туди не заходив (маю на увазі звичайний застосунок), бо сиджу в беті
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:38

поповнення картки через G pay

Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:50

  rollo написав:Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?


по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 15:51

  cohan написав:
  rollo написав:Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?


по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает

Значит, лучше не рисковать...
rollo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 17:32

Re: ПУМБ

А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 20:27

  посетитель написав:А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?


рвньше можно было, а что сейчас, комис пишет? p2p должен как и с ВсеКарты работать, без последствий
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 26 гру, 2023 22:55

  cohan написав:
  посетитель написав:А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?


рвньше можно было, а что сейчас, комис пишет? p2p должен как и с ВсеКарты работать, без последствий


Та фиг там.Сам был удивлен.Поменял карту и тут на тебе.Думаю на то что раньше у меня была просто всеМожу, вот там комиссий за свои не было, а теперь у меня всеМожу онлайн и тут похоже за любые комиссия.
посетитель
 
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ПУМБ (4758)
26.12.2023 21:55
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