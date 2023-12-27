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ПУМБ
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:06
ВIВ написав:
После крайнего обновления приложение тормозить стало
А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.
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M-Audio
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Додано: Вів 26 гру, 2023 12:19
M-Audio написав: ВIВ написав:
После крайнего обновления приложение тормозить стало
А до этого не тормозило?
Из всех приложений банков ПУМБ в большом отрыве по тормозам, а особенно - по времени запуска. Самое смешное, что оно сразу после запуска показывает домашний экран с картами, и там можно посмотреть баланс, и только потом оно закрывается страницей входа по паролю или отпечатку.
У себе такого жодного разу не зустрічав, але давно туди не заходив (маю на увазі звичайний застосунок), бо сиджу в беті
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:38
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
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rollo
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:50
rollo написав:
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает
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cohan
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Додано: Вів 26 гру, 2023 15:51
cohan написав: rollo написав:
Як проходить поповнення картки через Гпей?
Якщо у гаманці вибрати кредитну картку з лімітом іншого банку та за рахунок кредитного ліміту зробити поповнення картки ПУМБ, то чи буде комісія та чи не вилетить та карта іншого банку з грейсу?
по mcc проходит
вылетит, конечно, чудесов нет
вернее - по тарфу перевода денег, есть кто не вылетает за такое, просто прОцент на сумму перевода насчитывать начинает
Значит, лучше не рисковать...
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rollo
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Додано: Вів 26 гру, 2023 17:32
А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?
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Додано: Вів 26 гру, 2023 20:27
посетитель написав:
А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?
рвньше можно было, а что сейчас, комис пишет? p2p должен как и с ВсеКарты работать, без последствий
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cohan
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Додано: Вів 26 гру, 2023 22:55
cohan написав: посетитель написав:
А что с всеМожу онлайн без комиссии свои никак не вывести?
рвньше можно было, а что сейчас, комис пишет? p2p должен как и с ВсеКарты работать, без последствий
Та фиг там.Сам был удивлен.Поменял карту и тут на тебе.Думаю на то что раньше у меня была просто всеМожу, вот там комиссий за свои не было, а теперь у меня всеМожу онлайн и тут похоже за любые комиссия.
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Додано: Сер 27 гру, 2023 11:40
Забавный фокус вышел, 21-22.12 приложение глючило, и куча коммунальных платежей по несколько раз уходили и возвращались.
Так вот, все эти возвраты теперь рассматриваются системой как пополнения кредитки.
То есть денег конечно больше не стало, но оплата долга в этом месяце чтоб из грейса не выпасть в итоге закрылась почти этими возвратами, и система пишет что всё тип топ, долг погашен.
Так вот, интересно, если теперь не платить, то есть на след месяц оплату по факту перенести система не переиграет после вот это всё?
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Feh14
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