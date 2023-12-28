Они сами, я ж не специально//
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 27 гру, 2023 14:25
Додано: Чет 28 гру, 2023 06:37
Капець нахабні зомбі у відділеннях сидять:
- Закінчився пласти всеМожу, хочу перевипустити.
- У нас усі картки тепер ідуть із обов'язковою страховкою 250 грн.
- Хочу перевипустити без страховки та додаткових послуг.
- А чого не хочете страховку?
- Бо я так вирішив.
- Тоді банк знімає з себе усю відповідальність, якщо буде шахрайство за карткою.
...
- У мене для двох всеКарт показує однаковий IBAN у застосунку.
- Не може такого бути!
[показую]
- Не може такого бути.
[дивиться у себе в системі]
- Так IBAN'и однакові.
- Це мультивалютний рахунок?
- Ні, це два різні рахунки з однаковим IBAN.
- Як таке може бути?
- От так, бо IBAN один, а валюти різні.
- Як система вирішує, який із них я хочу поповнити при переказі?
- За реквізитами, бо ці реквізити - це не ті реквізити, а інші реквізити.
[крізь фейспалм дякую за таку цінну консультацію]
Їх тепер вчать лише гроші з лохів збивати; закони, правила МПС, як працює бекофіс - взагалі 0.
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