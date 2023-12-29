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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:34

ramzes4
Вітаємо!

Відповідно до пп. 4.1.5 п. 4.1 Розділу ІІ ДКБО, ініціювати закриття Карткового рахунку та/ або інших рахунків, відкритих відповідно до цього Договору, шляхом звернення до відділення Банку та подання письмової заяви про закриття рахунку за встановленою Банком формою. В день подання заяви про закриття рахунку Клієнт повертає у Банк усі Картки/додаткові картки, емітовані до Карткового рахунку, а також сплачує Заборгованість за Договором (за наявності).
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:42

JanIs
Для кожного клієнта нашого банку дата переідентифікації різна. Встановлення цієї дати залежить від багатьох факторів. Ми написали Вам у приватні повідомлення з деталями.
PUMB
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Представник банку
 
Повідомлень: 3033
З нами з: 19.07.11
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52

Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.
Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?

Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.

Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?
А проводка как быстро производится?

А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 29 гру, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58

  candidat написав:А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?


есть шанс на Январь
отсчет идет по проводке, а она часто не сразу, но бывает и в тот же день

Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

нету, есть у Идеи и Сенса и хз кого еще, но в ПУМБе нет
cohan
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  #<1 ... 475476477478
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