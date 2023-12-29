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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:34
ramzes4
Вітаємо!
Відповідно до пп. 4.1.5 п. 4.1 Розділу ІІ ДКБО, ініціювати закриття Карткового рахунку та/ або інших рахунків, відкритих відповідно до цього Договору, шляхом звернення до відділення Банку та подання письмової заяви про закриття рахунку за встановленою Банком формою. В день подання заяви про закриття рахунку Клієнт повертає у Банк усі Картки/додаткові картки, емітовані до Карткового рахунку, а також сплачує Заборгованість за Договором (за наявності).
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PUMB
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:42
JanIs
Для кожного клієнта нашого банку дата переідентифікації різна. Встановлення цієї дати залежить від багатьох факторів. Ми написали Вам у приватні повідомлення з деталями.
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52
Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.
Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?
Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?
Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.
Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?
А проводка как быстро производится?
А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
Востаннє редагувалось candidat
в П'ят 29 гру, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
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candidat
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58
candidat написав:
А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
есть шанс на Январь
отсчет идет по проводке, а она часто не сразу, но бывает и в тот же день
Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?
нету, есть у Идеи и Сенса и хз кого еще, но в ПУМБе нет
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cohan
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:11
candidat написав:
Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.
Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?
Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?
Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.
Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?
А проводка как быстро производится?
А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале.
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cdj2
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Додано: Суб 30 гру, 2023 00:13
Мне вот интересно, какая самка собаки сломала погашение кредита онлайн картами других банков? Ни изипей ни другие сервисы платежи не берут. А на сайте банка вообще ошибка 404. В приложении при погашении gPay ошибка неверный номер карты. В общем либо криворукие, либо решили подзаработать.
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cdj2
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