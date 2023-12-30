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банках (гарне і погане) / ПУМБ ПУМБ + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 475476477478 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПУМБ 3.3 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 15% 9 2- Погане. Некомпетентне. 15% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 18% 11 4- Добре. Як і повинно бути. 32% 20 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 21% 13 Всього голосів : 62 Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:34 ramzes4

Вітаємо!



Відповідно до пп. 4.1.5 п. 4.1 Розділу ІІ ДКБО, ініціювати закриття Карткового рахунку та/ або інших рахунків, відкритих відповідно до цього Договору, шляхом звернення до відділення Банку та подання письмової заяви про закриття рахунку за встановленою Банком формою. В день подання заяви про закриття рахунку Клієнт повертає у Банк усі Картки/додаткові картки, емітовані до Карткового рахунку, а також сплачує Заборгованість за Договором (за наявності). PUMB

Представник банку Повідомлень: 3033 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:42 JanIs

Для кожного клієнта нашого банку дата переідентифікації різна. Встановлення цієї дати залежить від багатьох факторів. Ми написали Вам у приватні повідомлення з деталями. PUMB

Представник банку Повідомлень: 3033 З нами з: 19.07.11 Подякував: 796 раз. Подякували: 194 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52 Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.

Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?



Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?



Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.



Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?

А проводка как быстро производится?



А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января? Востаннє редагувалось candidat в П'ят 29 гру, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз. candidat Повідомлень: 1228 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58 candidat написав: А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января? А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?



есть шанс на Январь

отсчет идет по проводке, а она часто не сразу, но бывает и в тот же день



Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

нету, есть у Идеи и Сенса и хз кого еще, но в ПУМБе нет есть шанс на Январьотсчет идет по проводке, а она часто не сразу, но бывает и в тот же деньнету, есть у Идеи и Сенса и хз кого еще, но в ПУМБе нет cohan

Повідомлень: 6497 З нами з: 27.09.19 Подякував: 112 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 00:11 candidat написав: Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.

Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?



Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?



Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.



Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?

А проводка как быстро производится?



А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января? Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?А проводка как быстро производится?А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале. Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале. cdj2 Повідомлень: 3075 З нами з: 11.04.15 Подякував: 231 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 00:13 Мне вот интересно, какая самка собаки сломала погашение кредита онлайн картами других банков? Ни изипей ни другие сервисы платежи не берут. А на сайте банка вообще ошибка 404. В приложении при погашении gPay ошибка неверный номер карты. В общем либо криворукие, либо решили подзаработать. cdj2 Повідомлень: 3075 З нами з: 11.04.15 Подякував: 231 раз. Подякували: 235 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 30 гру, 2023 08:27 cdj2 написав: candidat написав: А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января? А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале. Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале.

Это на 100% точно?

Просто меня терзают смутные сомнения.



Во-первых, из-за таких умельцев, как ТАС, который умудряется даже покупки от 1 января впихнуть в лимит декабря.



Во-вторых, такая ситуация. По карте ВсеМожу в ПУМБ онлайн у меня не отображается выписка. Пишет "спробуйте пізніше". Не знаю, это от того, что карта только в декабре оформлена, или от того, что по ВсеМожу только по окончании месяца показывается выписка, или ещё что-то. Но по всеКарте выписка есть, и там подавляющее большинство операций проводится по счету на следующий день после покупки. И ещё более запутывает одна из покупок, которая была совершена в пятницу, а согласно выписке проведена на редкость таки через два дня, но в воскресенье (22 и 24 декабря соответственно).



Вот отсюда и сомнения, не является ли ПУМБ таким же умельцем задним числом, как ТАС, и не проведет ли траты 30 декабря 31-м числом? А заодно и траты 31 декабря тоже 31-м.й Это на 100% точно?Просто меня терзают смутные сомнения.Во-первых, из-за таких умельцев, как ТАС, который умудряется даже покупки от 1 января впихнуть в лимит декабря.Во-вторых, такая ситуация. По карте ВсеМожу в ПУМБ онлайн у меня не отображается выписка. Пишет "спробуйте пізніше". Не знаю, это от того, что карта только в декабре оформлена, или от того, что по ВсеМожу только по окончании месяца показывается выписка, или ещё что-то. Но по всеКарте выписка есть, и там подавляющее большинство операций проводится по счету на следующий день после покупки. И ещё более запутывает одна из покупок, которая была совершена в пятницу, а согласно выписке проведена на редкость таки через два дня, но в воскресенье (22 и 24 декабря соответственно).Вот отсюда и сомнения, не является ли ПУМБ таким же умельцем задним числом, как ТАС, и не проведет ли траты 30 декабря 31-м числом? А заодно и траты 31 декабря тоже 31-м.й candidat Повідомлень: 1228 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 52 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 475476477478 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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