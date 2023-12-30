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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 475476477478

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:34

ramzes4
Вітаємо!

Відповідно до пп. 4.1.5 п. 4.1 Розділу ІІ ДКБО, ініціювати закриття Карткового рахунку та/ або інших рахунків, відкритих відповідно до цього Договору, шляхом звернення до відділення Банку та подання письмової заяви про закриття рахунку за встановленою Банком формою. В день подання заяви про закриття рахунку Клієнт повертає у Банк усі Картки/додаткові картки, емітовані до Карткового рахунку, а також сплачує Заборгованість за Договором (за наявності).
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:42

JanIs
Для кожного клієнта нашого банку дата переідентифікації різна. Встановлення цієї дати залежить від багатьох факторів. Ми написали Вам у приватні повідомлення з деталями.
PUMB
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:52

Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.
Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?

Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.

Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?
А проводка как быстро производится?

А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
Востаннє редагувалось candidat в П'ят 29 гру, 2023 19:11, всього редагувалось 1 раз.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 18:58

  candidat написав:А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?


есть шанс на Январь
отсчет идет по проводке, а она часто не сразу, но бывает и в тот же день

Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

нету, есть у Идеи и Сенса и хз кого еще, но в ПУМБе нет
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:11

  candidat написав:Не могу найти файл с тарифами по карте ВсеМожу.
Кстати, ВсеМожу онлайн - это какая-то новая карта по сравнению с просто ВсеМожу, или онлайн - это виртуальная, и если к ней получить пластик, то из онлайн превращается просто в ВсеМожу?

Интересует такой вопрос. Указывается, что льготный период до 62 дней. Если, скажем, потратился в декабре, льготный период до конца января, но не сдерут ли комиссию 1 января (или ещё когда-то) за то, что есть задолженность по карте? Нет такой комиссии у ВсеМожу?

Кстати, конец льготного периода реально 30-е число следующего месяца? Не последний день, а всегда 30-е? Ну, кроме, февраля, конечно. Почему тогда льготный период до 62 дней? Даже если два месяца по 31 день подряд, но без 31-го второго месяца получается 61 день.

Покупки по ВсеМожу попадают в льготный период по дате покупки или дате проводки по счету?
А проводка как быстро производится?

А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 00:13

Мне вот интересно, какая самка собаки сломала погашение кредита онлайн картами других банков? Ни изипей ни другие сервисы платежи не берут. А на сайте банка вообще ошибка 404. В приложении при погашении gPay ошибка неверный номер карты. В общем либо криворукие, либо решили подзаработать.
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 08:27

  cdj2 написав:
  candidat написав:А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?

Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале.

Это на 100% точно?
Просто меня терзают смутные сомнения.

Во-первых, из-за таких умельцев, как ТАС, который умудряется даже покупки от 1 января впихнуть в лимит декабря.

Во-вторых, такая ситуация. По карте ВсеМожу в ПУМБ онлайн у меня не отображается выписка. Пишет "спробуйте пізніше". Не знаю, это от того, что карта только в декабре оформлена, или от того, что по ВсеМожу только по окончании месяца показывается выписка, или ещё что-то. Но по всеКарте выписка есть, и там подавляющее большинство операций проводится по счету на следующий день после покупки. И ещё более запутывает одна из покупок, которая была совершена в пятницу, а согласно выписке проведена на редкость таки через два дня, но в воскресенье (22 и 24 декабря соответственно).

Вот отсюда и сомнения, не является ли ПУМБ таким же умельцем задним числом, как ТАС, и не проведет ли траты 30 декабря 31-м числом? А заодно и траты 31 декабря тоже 31-м.й
candidat
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 13:18

  PUMB написав:DIMON1976
Вітаємо! Якщо проблема ще актуальна, просимо надіслати Ваше ПІБ та ІПН у приватні повідомлення, ми з'ясуємо причини помилки.

Забавный фокус вышел, 21-22.12 приложение глючило, и куча коммунальных платежей по несколько раз уходили и возвращались.
Так вот, все эти возвраты теперь рассматриваются системой как пополнения кредитки.
То есть денег конечно больше не стало, но оплата долга в этом месяце чтоб из грейса не выпасть в итоге закрылась почти этими возвратами, и система пишет что всё тип топ, долг погашен.
Так вот, интересно, если теперь не платить, то есть на след месяц оплату по факту перенести система не переиграет после вот это всё?
Плиз, ответтье сейчас)
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 15:06

Feh14 так работает большинство банков - возвраты гасят грейс. Даже возвраты вследствие сбоя ПО банка. Для грейса тупо важно наличие до РД оборота по приходной части счета - если оно было - спите спокойно. Для подстраховки заскриньте страничку где указан грейс по состоянию на сейчас - в случае чего сможете апеллировать к банку что вы в срок загасили все как он просил, но вероятность того что апеллировать придется на самом деле ничтожно мала.
Но если сильно сомневаетесь - гасите с запасом - делов-то
WallNutPen
 
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