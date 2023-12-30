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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:37
Re: ПУМБ
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:22
Додано: Суб 30 гру, 2023 21:27
Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
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