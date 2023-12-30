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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 476477478479

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:37

Re: ПУМБ

Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
2XL
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:22

  2XL написав:Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?

Київ, Григоренка відбракував 1 банкноту 200 грн. Вносив 50т сьогодні, близько 4.30 РМ
novichok
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:27

  2XL написав:Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?

Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
WallNutPen
 
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  #<1 ... 476477478479
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