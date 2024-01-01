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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:37
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
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2XL
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:22
2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Київ, Григоренка відбракував 1 банкноту 200 грн. Вносив 50т сьогодні, близько 4.30 РМ
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novichok
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:27
2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
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WallNutPen
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:13
WallNutPen написав: 2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
Проблема как раз с новыми купюрами. Досталась пачка соток с номерами подряд. В общем саежеотпечатанные, так их тумба вообще не хотела брать. Ни одна и даже сити24. Скорее всего виноват их излишний глянец. С двухсотками та же история.
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cdj2
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:30
cdj2 написав:
В общем саежеотпечатанные, так их тумба вообще не хотела брать. Ни одна и даже сити24. Скорее всего виноват их излишний глянец.
Такие купюры тумбы принимают если их слегка помять. Пробуйте.
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ramaz
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