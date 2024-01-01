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ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 гру, 2023 20:37
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
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2XL
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:22
2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Київ, Григоренка відбракував 1 банкноту 200 грн. Вносив 50т сьогодні, близько 4.30 РМ
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novichok
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:27
2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
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WallNutPen
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:13
WallNutPen написав: 2XL написав:
Підкажіть, калічні термінали взагалі якісь купюри приймають. Сьогодні не 200 не 500 не 1000 не взяли тільки по 50 грн. Це вони всі такі чи є якісь більш спритні?
Буквально вчера в два приема вносил 40к номиналами от 50 до 1000 - из всей суммы не взяло всего 2 листика по 500 грн., как я не крутил их - каждую пытался засунуть в тумбу минимум по 8 раз постоянно меняя сторону а также верх/низ (причем банкноты были нового образца и отличного качества - сити24 с первого раза забрал обе) - был отлуп.
Проблема как раз с новыми купюрами. Досталась пачка соток с номерами подряд. В общем саежеотпечатанные, так их тумба вообще не хотела брать. Ни одна и даже сити24. Скорее всего виноват их излишний глянец. С двухсотками та же история.
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cdj2
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Додано: Пон 01 січ, 2024 15:30
cdj2 написав:
В общем саежеотпечатанные, так их тумба вообще не хотела брать. Ни одна и даже сити24. Скорее всего виноват их излишний глянец.
Такие купюры тумбы принимают если их слегка помять. Пробуйте.
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ramaz
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:03
ramaz написав: cdj2 написав:
В общем саежеотпечатанные, так их тумба вообще не хотела брать. Ни одна и даже сити24. Скорее всего виноват их излишний глянец.
Такие купюры тумбы принимают если их слегка помять. Пробуйте.
Я м'яв купюри і вставляв по різному - х
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2XL
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:06
candidat написав: cdj2 написав: candidat написав:
А если покупку сделать 30-31 декабря, то она попадет в использованный кредитный лимит декабря или января?
Января. При покупках действуют всё те же правила двух рабочих дней. А именно все покупки 28 декабря (кроме эквайринга пумб) гасить максимум в феврале.
Это на 100% точно?
Просто меня терзают смутные сомнения.
Во-первых, из-за таких умельцев, как ТАС, который умудряется даже покупки от 1 января впихнуть в лимит декабря.
Во-вторых, такая ситуация. По карте ВсеМожу в ПУМБ онлайн у меня не отображается выписка. Пишет "спробуйте пізніше". Не знаю, это от того, что карта только в декабре оформлена, или от того, что по ВсеМожу только по окончании месяца показывается выписка, или ещё что-то. Но по всеКарте выписка есть, и там подавляющее большинство операций проводится по счету на следующий день после покупки. И ещё более запутывает одна из покупок, которая была совершена в пятницу, а согласно выписке проведена на редкость таки через два дня, но в воскресенье (22 и 24 декабря соответственно).
Вот отсюда и сомнения, не является ли ПУМБ таким же умельцем задним числом, как ТАС, и не проведет ли траты 30 декабря 31-м числом? А заодно и траты 31 декабря тоже 31-м.й
Була карта в плюсі, зробив дві покупки 31.12, пише - платіж пільгового періоду внесений
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any4key
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Додано: Пон 01 січ, 2024 16:16
Сьогодні облом з доларом. На горячці казали буде під заказ,я й замовив на 1січня, по факту на касі трохи мотлоху (немає й 1300), який здали на новий рік. Касир каже до 8 січня завозу не чекає,тільки принос. Київ.
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novichok
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Додано: Пон 01 січ, 2024 17:18
novichok написав:
Сьогодні облом з доларом. На горячці казали буде під заказ,я й замовив на 1січня, по факту на касі трохи мотлоху (немає й 1300), який здали на новий рік. Касир каже до 8 січня завозу не чекає,тільки принос. Київ.
пумб за такой заказ (снять ранее-онлайн-купленное с карты) мзду требует сейчас?
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flysoulfly
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Додано: Пон 01 січ, 2024 17:21
flysoulfly написав: novichok написав:
Сьогодні облом з доларом. На горячці казали буде під заказ,я й замовив на 1січня, по факту на касі трохи мотлоху (немає й 1300), який здали на новий рік. Касир каже до 8 січня завозу не чекає,тільки принос. Київ.
пумб за такой заказ (снять ранее-онлайн-купленное с карты) мзду требует сейчас?
Ні.
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