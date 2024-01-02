16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25
Re: ПУМБ
16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Додано: Вів 02 січ, 2024 11:19
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