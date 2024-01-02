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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25

Re: ПУМБ

16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Hennady
 
Повідомлень: 348
З нами з: 02.11.08
Подякував: 25 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:19

  Hennady написав:16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?

Є четверта в мене. Відкрив неділю назад. Стукайте в підтримку.
Hemi
 
Повідомлень: 236
З нами з: 13.04.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 33 раз.
 
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  #<1 ... 477478479480
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