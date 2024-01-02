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Обслуговування в українських
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ПУМБ

ПУМБ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 477478479480

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ПУМБ 3.3 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
15%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
18%
11
4- Добре. Як і повинно бути.
32%
20
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
21%
13
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 10:25

Re: ПУМБ

16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 11:19

  Hennady написав:16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?

Є четверта в мене. Відкрив неділю назад. Стукайте в підтримку.
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 15:34

  Hennady написав:16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?


Вітаємо!

Будь ласка, надішліть нам в особисті повідомлення Ваші ПІБ та ІПН чи фінансовий номер телефону, щоб ми могли детальніше розглянути Ваш випадок. Дякуємо.
PUMB
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:04

  Hemi написав:Є четверта в мене.

й в мене є, після відкриття Вдячного в грудні. А взагалі, на який термін 4 категорія? На термін відкритого Вдячного чи лише в наступний, після відкриття, місяць?
kulikrom
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:28

  Hemi написав:
  Hennady написав:16.12.2023 відкрив депозит "Вдячний", а у січні 2024 тільки 3 категорії кешбеку...
Вже все з четвертою категорією?

Є четверта в мене. Відкрив неділю назад. Стукайте в підтримку.

Я в листопаді був відкрив на місяць, то в грудні 4 категорія була доступна.
А от вже в грудні/січні так не вийшло - то, можливо, це одноразова акція, тому й запитав. Написав в ПП представнику.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 16:52

  kulikrom написав:
  Hemi написав:Є четверта в мене.

й в мене є, після відкриття Вдячного в грудні. А взагалі, на який термін 4 категорія? На термін відкритого Вдячного чи лише в наступний, після відкриття, місяць?

по мені - друге - в наступний
і цього міс.вже не має :mrgreen:
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 17:12

Шось сьогодні банчик хромає з видачею готівкового доляра в м.Чернігів :(
root
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 05:17

Re: ПУМБ

А можна якось зробити щоб консультанти не надзвонювали так агресивно? Вже і додаток відкривати страшно, бо знову почнуть
Alexey_k9
 
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